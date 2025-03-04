Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. Напомним, новость о прекращении помощи Украине появилась ночью 4 марта. Пока об этом пишут СМИ, текста постановления нет.
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Что будет после прекращения помощи от США
Коваленко напомнил, что любые качели являются частью дипломатических комбинаций, о чем нужно не забывать.
Будет волна манипуляций и информационного давления на общество. Все равно нужно дождаться именно официальной информации, потому что в медиа будут надувать шарик максимально, чтобы вызвать панику,
– написал он.
Коротко о том, что известно о прекращении помощи от США на данный момент
- CNN указало, что ВСУ почувствуют проблему с поставками не сразу. Вероятно, США решили таким образом наказать Зеленского.
- Журналист Остап Ярыш назвал, каких поставок коснется американское решение.
- Туда входят и те поставки, которые сейчас идут транзитом через Европу.