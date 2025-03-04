Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. Напомним, новость о прекращении помощи Украине появилась ночью 4 марта. Пока об этом пишут СМИ, текста постановления нет.

Смотрите также Почему Пентагон запрещает кибератаки против России и как это может ударить по Украине и Европе

Что будет после прекращения помощи от США

Коваленко напомнил, что любые качели являются частью дипломатических комбинаций, о чем нужно не забывать.

Будет волна манипуляций и информационного давления на общество. Все равно нужно дождаться именно официальной информации, потому что в медиа будут надувать шарик максимально, чтобы вызвать панику,

– написал он.

Коротко о том, что известно о прекращении помощи от США на данный момент