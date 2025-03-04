Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Нагадаємо, новина про припинення допомоги Україні з'явилася уночі 4 березня. Поки що про це пишуть ЗМІ, тексту постанови нема.

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Що буде після припинення допомоги від США

Коваленко нагадав, що будь-які гойдалки є частиною дипломатичних комбінацій, про що потрібно не забувати.

Буде хвиля маніпуляцій та інформаційного тиску на суспільство. Все одно потрібно дочекатися саме офіційної інформації, бо в медіа будуть надувати кульку максимально, аби викликати паніку,

– написав він.

Коротко про те, що відомо про припинення допомоги від США наразі