В США показали, как отправляют десятки БМП Bradley в Украину: мощное видео

Украинские военные вскоре получат от США БМП Bradley. В Штатах уже начали грузить первые "Брэдли", которые вскоре должны появиться на фронте.

Транспортное командование США сообщило, что доставляет более 60 Bradley в Украину в рамках соглашения о военной помощи Соединенных Штатов на сумму 2,85 миллиарда долларов. Ответная помощь была объявлена в начале 2023 года.

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США отправили в Украину более 60 "Брэдли"

Ожидается, что Украина получит более 100 Bradley, также называемых "убийцами танков". "Брэдли" находится на вооружении армии США с 1981 года и прошла многочисленные модернизации.

По пути в Украину судну из Bradley, очевидно, придется пересечь океан. Следует отметить, что в целях безопасности маршрут передачи БМП хранится в секрете.

Как США отправляют БМП "Брэдли" в Украину: видео

Что известно о БМП "Брэдли"

БМП "Брэдли" прошла несколько модернизаций – M2A2 ODS, M2A3 и M2A4 и получила дополнительное усиление бронирования, обеспечивающее защиту от огня 30-мм пушек в лобной проекции.

Несмотря на модернизацию, вооружение Bradley не изменялось: 25-мм автоматическая пушка М242 и две пусковые ПТРК TOW. Экипаж БМП составляет 3 человека и 7 бойцов в десантном отделении.

"Бредли" имеют как наступательные, так и оборонные возможности.

Технические характеристики М2 Bradley: