Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новое исследование университета Беркли.

Смотрите также Украинская ракета "Трембита" и ПВО будущего: что показали на Defense Tech Innovations Forum

Что известно о настоящей стоимости помощи США

Так, исследования экономистов показывает, что фактическая стоимость помощи США Украине значительно ниже, чем сообщается. На самом деле она составляет примерно 18,3 миллиарда долларов. То есть треть от заявленной правительством США суммы в более 60 миллиардов.

Такая разница получилась из-за завышенных оценок старых запасов оружия в США, включения кредитов, подлежащих возврату, и других учетных факторов.

В публичных нарративах о помощи Украине часто не учитывается разница между ассигнованиями и фактически предоставленной стоимостью. Это исследование предоставляет комплексную оценку на основе данных, которая выясняет, сколько на самом деле Украина получает,

– акцентируют экономисты.

По данным бухгалтерского учета Пентагона, США передали Украине военного оборудования на сумму 31 миллиардов долларов. Однако исследование оценивает фактическую стоимость лишь в 12,5 миллиардов, учитывая амортизацию, возраст и уровень отказов на поле боя.

Косвенные передачи оборудования через страны-союзники, в частности Польшу, составляют примерно 20 миллиардов долларов, но только 340 миллионов из них принесли прямую пользу Украине.

"Многие из переданных единиц техники были сняты с вооружения и иначе нуждались бы в утилизации, что повлекло бы расходы для американских военных, а ограничения в использовании еще больше снижают их ценность", – указывают экономисты.