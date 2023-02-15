Журналисты заявили, что соответствующее решение может быть принято вскоре. Нам следует ожидать громкого заявления 24 февраля. В годовщину полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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Пакет помощи будет рекордным

Нас ожидает новый пакет военной помощи. А его сумма составит 10 миллиардов долларов. Наше государство получит то, что необходимо для того, чтобы противостоять российскому наступлению, которое вот-вот начнет враг.

По данным журналистов, неназванные официальные лица США заметили, что администрация Байдена скоро озвучит несколько объявлений. Все они будут направлены на то, чтобы донести до Кремля важный месседж: США продолжают твердо поддерживать Украину.

Причем, это будет комплексный подход. Будет идти речь не только о необходимом для Украины оружии. Также на Россию будут наложены новые санкции. Что же касается истребителей F-16, то их ожидать в новом пакете военной помощи не стоит.

Заметим! По данным официальных лиц, 10 миллиардов долларов – прямая бюджетная помощь нашему правительству.

Мощь Украины растет каждый день