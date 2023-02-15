Журналісти заявили, що відповідне рішення можуть ухвалити невдовзі. Нам варто очікувати на гучну заяву 24 лютого. У річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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Пакет допомоги буде рекордним

На нас очікує новий пакет військової допомоги. А його сума складатиме 10 мільярдів доларів. Наша держава отримає те, що необхідно для того, щоб протистояти російському наступу, який от-от почне ворог.

За даними журналістів, неназвані офіційні особи США зауважили, що адміністрація Байдена невдовзі озвучить кілька оголошень. Усі вони будуть спрямовані на те, щоб донести до Кремля важливий меседж: США продовжують непохитно підтримувати Україну.

Причому це буде комплексний підхід. Мовитиметься не лише про необхідну для України зброю. Також на Росію накладуть нові санкції. Що ж стосується винищувачів F-16, то на них очікувати у новому пакеті військової допомоги не варто.

Зауважимо! За даними офіційних осіб, 10 мільярдів доларів – пряма бюджетна допомога нашому уряду.

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