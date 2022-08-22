Если этого не сделать, контрнаступление ВСУ по освобождению украинских территорий будет отложено на полгода. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Смертельный удар путина

Политолог отметил, что Вашингтон взорвало письмо двадцати ведущих военно-политических аналитиков, требующих более решительной военной поддержки Украине.

Это письмо требует немедленно направить ракеты к HIMARS дальностью до 300 км и противовоздушные системы NASAMS, и давно обещанную авиацию, чтобы Украина получила возможность нанести смертельный психологический удар по путинскому режиму из-за уничтожения крымского моста и освобождения Херсона,

– считает публицист.

По его словам, эксперты надеются, что с такой помощью ВСУ освободят Херсон в ближайшие два месяца – "до неизбежной осенне-зимней заморозки".

"Наверное, Украина ни на какие перемирия не согласится, но погодные условия, начиная с ноября, будут такими, что какая-то заморозка на фронте наступит... Поэтому это отправит в шоковое состояние как российский так называемый "глубинный народ", так и бункер," то есть путина и его окружение. Этой военной и политической катастрофы пути не переживет", – подчеркнул Пионтковский.

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Поражение запустит изменения в кремле

Оппозиционер считает, что если путин потерпят поражение, это запустит переформатирование власти в кремле.

Нам сообщат, что путин совершил ряд больших ошибок в украинском вопросе и он уже не может исполнять обязанности президента. Если оружие в необходимом ассортименте будет поставлено в ближайшее время, это произойдет в сентябре. Если нет – партия откладывается еще на полгода со всеми страданиями для народа Украины, обстрелами, блокадами, холодом, энергетическим отключением,

– заметил публицист.

Он уверен, что те же проблемы будут в Европе.

"Часть администрации Байдена, возглавляемая Блинкеном и Остином – требуют решения вопроса сейчас и сегодня. Так и говорится в их манифесте, что Америка должна предоставить необходимое оружие Украине сейчас, прежде чем это будет поздно. В том смысле, что через два месяца наступление Украина усложнится", – резюмировал Пионтковский.

Военная помощь Украине: что известно

Американские эксперты, военные и дипломаты написали открытое письмо президенту США Джозефу Байдену. Они призвали немедленно увеличить предоставление военной помощи Украине.

19 августа стало известно, что в США было принято решение о предоставлении нового пакета оборонной поддержки Украине на сумму 775 миллионов долларов.

На сегодняшний день "ведется дискуссия" о поставках новых видов вооружений Украине. Это ведь может существенно помочь изменить ситуацию на поле боя. В частности, могут поступить на вооружение армии Украины NASAMS – новейшие ЗРК, эффективные в противовоздушной обороне.

В целом с начала работы администрации Байдена США предоставили Украине уже помощь по безопасности на сумму более 10 миллиардов долларов.

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