Якщо цього не зробити, контрнаступ ЗСУ щодо звільнення українських територій відкладуть на пів року. Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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Смертельний удар путіну

Політолог зазначив, що Вашингтон підірвав лист двадцяти провідних військово-політичних аналітиків, які вимагають більш рішучої військової підтримки Україні.

Цей лист вимагає негайно направити ракети до HIMARS дальністю до 300 км і протиповітряні системи NASAMS, і давно обіцяну авіацію, щоб Україна отримала можливість завдати смертельного психологічного удару по путінському режиму через знищення кримського мосту та звільнення Херсона,

– вважає публіцист.

За його словами, експерти сподіваються, що з такою допомогою ЗСУ звільнять Херсон у найближчі два місяці – "до неминучого осінньо-зимового заморожування".

"Напевно, Україна ні на які перемир'я не погодиться, але погодні умови починаючи з листопада будуть такими, що якесь замороження на фронті настане... Тому це відправить до шокового стану як російський так званий "глибинний народ", так і бункер, тобто путіна та його оточення. Цієї військової та політичної катастрофи путін не переживе", – підкреслив Піонтковський.

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Поразка запустить зміни в кремлі

Опозиціонер вважає, що якщо путін зазнає поразки, це запустить переформатування влади в кремлі.

Нам повідомлять, що путін зробив низку великих помилок в українському питанні й він уже не може виконувати обов'язки президента. Якщо зброю в необхідному асортименті поставлять найближчим часом, це станеться у вересні. Якщо ні – партія відкладається ще на пів року з усіма стражданнями для народу України, обстрілами, блокадами, холодом, енергетичним відключенням,

– зауважив публіцист.

Він переконаний, що ті ж проблеми будуть у Європі.

"Частина адміністрації Байдена, очолювана Блінкеном та Остіна – вимагають розв'язання питання зараз і сьогодні. Так і йдеться у їхньому маніфесті, що Америка має надати необхідну зброю Україні зараз, перш ніж це буде пізно. У тому сенсі, що за два місяці наступ України ускладниться", – резюмував Піонтковський.

Військова допомога Україні: що відомо

Американські експерти, військові та дипломати написали відкритого листа до президента США Джозефа Байдена. Вони закликали негайно збільшити надання військової допомоги Україні.

19 серпня стало відомо, що у США ухвалили рішення про надавання нового пакету оборонної підтримки Україні на суму 775 мільйонів доларів.

На сьогодні "ведеться дискусія" щодо постачання нових видів озброєнь Україні. Адже це може суттєво допомогти змінити ситуацію на полі бою. Зокрема, можуть надійти на озброєння армії України NASAMS – новітні ЗРК, які ефективні у протиповітряній обороні.

Загалом з початку роботи адміністрації Байдена США надали Україні вже безпекову допомогу на суму понад 10 мільярдів доларів.

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