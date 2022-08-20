Застій у СРСР та порожні полиці магазинів, розвал Союзу та відтворення України, хаос та страйки шахтарів, гіперінфляцію і обнулення заощаджень українців, лихі 90-ті, криза 98-року, Майдан 2004 року, криза 2008 року.

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Майдан 2014 року, початок війни 2014 року і втрата мого Донецька (з бізнесами, активами, друзями)... 2022 – нова фаза агресії мавпи з гранатою. Попереду – важка зима, нова всесвітня економічна криза… і, звісно, наша перемога та розквітання нашої України! Чому я називаю це все квестом, ви пам'ятаєте.

Наше життя – це шлях проходження життєвих квестів у розвиток душі, і для радості від їхнього проходження. З десяток разів в мене була можливість переїхати в іншу країну. І по бізнесу, і до родичів.

Але ще в 9 класі своєї донецької школи, коли однокласники почали роз'їжджатися з батьками хтось до Ізраїлю, хтось у США, хтось до Швейцарії, я для себе чітко усвідомив, що не поїду з моєї України. Це найкрутіша найцікавіша країна! Це рай для перфекціоністів (тут за що не візьмися – треба покращувати або створювати).

Україна – це пластилін, з якого можна зліпити все, що завгодно! А мені важливо з неї зліпити Європейського Економічного Тигра, країну, приклад для наслідування, країну де ми всі будемо жити без парканів:

З найсильнішою армією Європи, яка забезпечена найкращими передовими розробками (які виключно українські);

З особливою роллю інноваційного та креативного Хаба Європи та магніту для інвестицій;

З високою якістю життя, освіти, медицини та розвитку українських талантів;

З духовним суспільством, яке живе в любові, радості та співтворенні, взаємодопомоги.

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Коли буде пік розвитку

Але спершу ми переможемо! І як представник Інституту Майбутнього, відкрию секрет, що епоха розвитку та процвітання України розпочнеться вже скоро – з 2023 року, а пік ми побачимо у 30-х роках.

А як "відомий параноїк", нагадаю, те, що відбувається сьогодні, не є випадковим. Сильні "світу цього" зробили вже ставку на Україну, а не на росію.

В грі, де Україна раніше була приманкою та інструментом геополітичної шахової партії, але раптом стала цінністю та набула нової ролі перспективної фігури, що може стати гравцем… Скоро ви побачите нові підтвердження цьому!

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