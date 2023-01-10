США внесли "существенные" изменения в военную помощь для Украины, – CNN

Украина вот уже больше 10 месяцев противостоит полномасштабной российской агрессии. За это время помощь от международных партнеров, в частности США, претерпела ряд изменений.

Если в начале наше государство никто не считал сильным и не очень то считался с ним, то с каждым месяцем все менялось. И, как отмечают обозреватели, США уже внесли "существенные" изменения в военную помощь Украине.

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Не оборонительное, а наступательное вооружение

За месяцы Украина доказывала всему миру свою мощь и силу. Кроме того, нам нужно было убедить международных партнеров, что мы сможем эффективно использовать предоставленное вооружение.

Напомним, что еще в самом начале нам говорили, что HIMARS не будет, но все изменилось. Затем мы грезили системами IRIS-T и Patriot. Первые уже защищают небо над Украиной, а на других учатся наши военные.

Поэтому изменение в формате поддержки можно четко наблюдать в последнем пакете военной помощи. К примеру, наличие тех же Bradley и ракетных систем большой дальности – демонстрация того, что украинцам дают "намного больше возможностей".

США удовлетворяют стратегии Украины

Представители США отметили, что Украина прислушивается к рекомендациям США. Речь идет о целевом использовании оружия, направленном именно на защиту от врага. Теперь же наше государство получит машины и оснастки, которые позволят наступать. Это позволит удовлетворить потребности нашего государства в поле боя.

Мы постоянно поддерживаем связь с Украиной по поводу того, что ей нужно для защиты, и мы верим, что удовлетворяем эту потребность. С изменением ситуации растет и наша помощь,

– сказала спикер Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон.

Спикер Пентагона Патрик Райдер заметил, что те же Bradley – не просто бронированные транспортные средства. Это машины, которые могут быть оснащены противотанковыми управляемыми ракетами TOW. И это, уверен он, обеспечит "уровень огневой мощи и брони, который принесет преимущества на поле боя, поскольку Украина продолжает защищать себя".

Предусматривают создание "Железного кулака"

Получение Bradley, считают эксперты, предоставит Украине незаурядный наступательный потенциал. В этом уверен генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Я думаю, что украинцы примут эти 50 Bradley и поместят большинство из них в один батальон или одну бронетанковую бригаду… и создадут "железный кулак", который будет использован для проникновения в российскую линейную оборону,

– подчеркнул он.

Это позволит нашим военным не только продвигаться вперед. Они еще и смогут возвращать территории, оккупированные врагами не только после 24 февраля 2022 года, но и раньше.

Напоследок заметим, что в Белом доме отметили: сокращение США оборонного бюджета для Украины в 2023 году не предполагается. Нашему государству выделили 45 миллиардов долларов. И эти средства будут направлены на приближение победного дня.