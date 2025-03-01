Сообщает 24 Канал со ссылкой на Кэролайн Левитт в комментарии Fox News.

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Продолжат ли США оказывать помощь Украине

По словам Левитт, Зеленский не признает "прагматическую реальность войны" с которой столкнулась Украина.

Его соотечественники гибнут, и президент Зеленский не смог признать, что он заходит в Овальный кабинет с "новым шерифом в городе", и этим шерифом является Дональд Трамп, главный миротворец,

– отметила Левитт.

Она подчеркнула, что Трамп хочет, чтобы эта война закончилась, и он понимает, что "американский народ, устал оплачивать счета за эту войну на сотни миллиардов долларов".

Кроме того, она несколько раз обратила внимание на то, что политика новой администрации не такая, которая была во времена экс-президента США Джо Байдена.

"Джо Байдена больше нет в этом Овальном кабинете. Мы больше не собираемся просто выписывать пустые чеки на войну, которая идет очень далеко, без реального длительного мира. И это то, чего хочет президент", – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, что по информации NYT, США могут остановить всю военную помощьв для Украины. В частности военное финансирование, доступ к разведданным и обучение военных.