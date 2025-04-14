Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для CBS News.

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Что будет, если США прекратят поддержку

По мнению гаранта, без США Украина понесет большие потери: как человеческих, так территориальных.

Поэтому я бы не хотел это рассматривать. Но это наша судьба, наша земля, наша жизнь. Так или иначе мы закончим эту войну,

– указал он.

Зеленский отметил, что США предоставили около 175 миллиардов долларов помощи, из которых 100 миллиардов были направлены на военную поддержку. Большая часть из этих средств была потрачена в США на производство американского оружия.

По мнению президента, когда другие страны предоставляют Украине оружие, они защищают собственный народ. "Но при администрации Трампа помощь США практически прекратилась", – подытожил Зеленский.