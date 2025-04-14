Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для CBS News.

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Що буде, якщо США припинять підтримку

На думку гаранта, без США Україна зазнає великих втрат: як людських, так територіальних.

Тому я б не хотів це розглядати. Але це наша доля, наша земля, наше життя. Так чи інакше ми закінчимо цю війну,

– вказав він.

Зеленський зазначив, що США надали близько 175 мільярдів доларів допомоги, з яких 100 мільярдів були спрямовані на військову підтримку. Більша частина з цих коштів була витрачена в США на виробництво американської зброї.

На думку президента, коли інші країни надають Україні зброю, вони захищають власний народ. "Але за адміністрації Трампа допомога США практично припинилася", – підсумував Зеленський.