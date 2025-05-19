Австралия передает Украине танки Abrams несмотря на недовольство США - ABC

Австралия отправляет Украине партию танков Abrams несмотря на сопротивление со стороны США. Техника уже в пути, а Вашингтон не в восторге от этого решения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ABC. Австралия начала отправку 49 списанных танков M1A1 Abrams в Украину, несмотря на разочарование части американских чиновников.

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Австралия направляет танки Abrams в Украину вопреки сопротивлению США

Танки уже загружают на грузовое судно, однако австралийское правительство не разглашает их местонахождение из соображений безопасности.

Президент Владимир Зеленский лично поблагодарил премьера Австралии Энтони Албанезе за решение о передаче вооружения во время встречи в Риме.

По данным СМИ, для передачи техники Австралия ждала разрешения США, ведь Abrams – американского производства. И хотя разрешение было предоставлено, некоторые представители Вашингтона остались недовольны.

Один из чиновников заявил на условиях анонимности, что еще в прошлом году США предупреждали Канберру о сложности использования этих машин на поле боя.

Всего Австралия списала 59 танков M1A1 Abrams, которые были закуплены в 2007 году, но так и не участвовали в боевых действиях. Сейчас страна переходит на новую модель – M1A2 Abrams со 120-миллиметровой пушкой.

Поставку танков Украине было официально анонсировано еще в октябре 2024 года, в рамках пакета помощи на 245 миллионов долларов.