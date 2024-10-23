Что будет с поддержкой Украины после выборов в США и кто может влиять на президента

США – важный партнер Украины, уровень помощи которого существенно влияет на ее способность противостоять российской агрессии. В начале ноября в Соединенных Штатах состоятся президентские выборы. Это соответствующим образом повлияет на отношения Украины и США в будущем.

Политолог, директор Берлинского центра исследований Восточной Европы Дмитрий Стратиевский в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, как будут вести себя оба кандидата в президенты, Трамп и Харрис, если выиграют выборы. По его словам, в значительной степени на действия президента в США влияют чиновники из его администрации.

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Слова и действия Трампа не совпадают

Относительно поведения Трампа, политолог отметил, что сейчас любые прогнозы лишь условные, ведь предсказать как он будет вести себя – крайне сложно. Однако, по его словам, принимая во внимание прошлую каденцию Трампа, можно сделать вывод, что его эпатажные и резкие высказывания в определенной степени не сходятся с его действиями.

"Нельзя назвать его президентский срок удачным для США, но эпатажно и вопреки политической и человеческой логике, как он того обещал на словах – он не действовал. Журналисты The Washington Post в свое время посчитали, что за 4 года, находясь в овальном кабинете, Трамп соврал более 30 тысяч раз", – отметил Стратиевский.

На Трампа может влиять будущая администрация

Политолог назвал Трампа "абсолютным блэкбоксом", объяснив, что о нем ничего неизвестно и что будет в случае его победы – предсказать сейчас невозможно. Он уверен, что сейчас все прогнозы условны. По его словам, очень многое будет зависеть от того, кто будет советником по нацбезопасности, госсекретарем, кто будет занимать ключевые должности в администрации президента США.

Стратиевский привел пример с нынешней ситуацией, когда, по его мнению, определенные политики в действующей администрации, в частности Салливан, имеют серьезное влияние на Байдена. Политолог предположил, что аналогичная ситуация может произойти и в случае, когда президентом станет Трамп.

Один немецкий военный аналитик озвучил немного парадоксальную вещь, что в случае, если Трамп станет президентом, он может дать Украине или "Томагавки", или ничего. Возможно, что "Томагавки" это преувеличение, но таким тезисом он абсолютно четко выразил неясность ситуации относительно того как будет действовать Трамп в кресле президента,

– отметил Стратиевский.

Чего ожидать от Харрис

Политолог отметил, что не стоит быть слишком оптимистичными и в отношении Харрис, если та выиграет выборы и станет президентом США. Ведь в случае с ней, по мнению Стратиевского, тоже не все до конца понятно: будет эта помощь по чайной ложке, или будет качественный прорыв в поддержке Украины.

Возможно, будет и уменьшение помощи по разным причинам, в частности из-за внутренней политической игры, уступков республиканцам, если они проиграют выборы. Ситуация гораздо проще в отношениях с Евросоюзом. А в отношении Украины и нынешней войны – полная неясность,

– подытожил Стратиевский.

Напомним, президент Украины выразил мнение, что новоизбранный президент США, будет это Трамп или Харрис, представит свое видение войны в Украине очень быстро и не будет ждать января 2025 года, когда запланирована инаугурация. Зеленский считает, что результаты выборов в США – главный фактор, который повлияет на готовность России к переговорам.