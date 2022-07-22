В Бундестаге раскритиковали Шольца и призвали перейти к прямым поставкам оружия Украине

В конце апреля немецкий Бундестаг большинством голосов поддержал поставки тяжелого вооружения Украине. Теперь в федеральном парламенте Германии призывают перейти от круговой к прямой передаче военной помощи нашему государству.

О необходимости изменения механизма заявила глава Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман в интервью немецкой газете Rheinische Post. Она считает, что круговые поставки вооружения Украине уже продемонстрировали свою неэффективность.

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Шольца призвали собрать специальную конференцию

По решению депутатов Бундестага, принятому 586 голосами в апреле, власти ФРГ призвали продлить и по возможности ускорить поставку Украине необходимой техники, при этом расширив предоставление тяжелых систем вооружения, в частности, в рамках так называемых "круговых" поставок.

Такой механизм предполагает, что Германия компенсирует поставки советских образцов тяжелого вооружения из резервов восточноевропейских государств в Украину.

Мы должны найти в себе смелость признать, что это (круговые поставки оружия – ред. 24 канал) работает не так, как мы себе представляли. Соответственно, мы должны вместо них перейти к прямым поставкам,

– заявила Штрак-Циммерман.

Недавно возглавляемый чиновником Комитет по вопросам обороны призвал канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее собрать "Национальную конференцию по Украине", чтобы согласовать дальнейшие действия в вопросах помощи нашему государству. В нем должны принять участие представители правительства, вооруженных сил, промышленности и профсоюзов Германии.

К слову, в конце июня ФРГ опубликовала перечень оружия, которое Украине Германия передала напрямую. По нему с конца марта Берлин передал Киеву преимущественно мины и ручные гранаты. Вместе с тем, наше государство в июне получило от ФРГ семь противоракетных гаубиц, которые страна пообещала передать в начале мая.

Добавим, что первые 15 зенитных самоходных систем Gepard, обещанных Киеву еще в начале апреля, Украина должна получить только в конце июля, остальное – до конца августа.

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