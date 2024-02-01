Директор ЦРУ Уильям Бернс выразил мнение, что военная помощь от США и союзников очень важна для Украины. По его словам, она также выгодна и для США.

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Украина будет иметь более сильную позицию

Бернс убежден, что ключ к успеху лежит в сохранении западной помощи Украине. Он заметил, что США относительно скромно инвестирует в Украину, хотя это приносит значительную геополитическую выгоду и заметные прибыли для американской промышленности.

Кроме этого, директор ЦРУ также сказал, что в случае, если появится возможность для серьезных переговоров, то благодаря помощи западных партнеров наша страна будет иметь более сильную позицию. Украина сможет защищаться дольше, а Россия будет расплачиваться за свои действия.

Для Соединенных Штатов выйти из конфликта в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы ошибкой исторического масштаба,

– уверен директор ЦРУ.

Сколько страны ЕС потратят на военную помощь Украине в 2024 году