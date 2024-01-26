Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, заметив, что все больше европейских стран соглашаются с тем, что Россия в современном виде не может существовать. Должна произойти ее полная трансформация.

К теме Под ударом Украина, США и Евросоюз: новые тезисы пропаганды, которыми Россия будет атаковать мир

Как изменилась помощь мира для Украины

Только абсолютная трансформация России может стать гарантией безопасности Европы. Все остальное – это только иллюзии. Западные страны уже создали соответствующее лобби поддержки нашего государства. Они максимально эффективно информационно, дипломатически работают, передают разные пакеты военной помощи.

По словам Подоляка, все понимают, что, к примеру, Норвегию нельзя сравнивать с США по количеству или качеству оружия. Но такие страны также активно нам помогают, увеличивают пакеты помощи, потому что понимают, что Россия не вернется в состояние законопослушности и максимально жестоко будет атаковать Европу, если останется Путин и его вертикаль.

Все больше, они чувствуют, что 60 – 70% населения России максимально искренне желает убивать граждан европейских стран. Я еще раз подчеркиваю, не Путин хочет убивать, а огромное количество граждан России искренне хотят убивать граждан разных европейских стран,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Безусловно, Украина в этом "список уничтожения" стоит на первом месте, россияне убивают наших людей, детей и откровенно об этом говорят в социальных сетях. Следовательно, надо избавиться от иллюзий и понять, что огромное количество граждан России, если не проиграют, то всегда будут желать нам смерти, будут искать возможности, чтобы принести смерть на нашу территорию.

Не будет такого, что, к примеру, Путин проиграет или куда-нибудь исчезнет, а Россия без трансформации поменяет поведение на глобальном рынке. Нет, если она не проиграет, то будет вести себя так же как сегодня – с Путиным или без него.

Страны Европы осознают это, поэтому пропагандистские влияния России не существенны, в частности, когда они говорят о тех или иных инцидентах. Это не влияет сегодня на поддержку Украины,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Военная помощь для Украины: актуальные новости