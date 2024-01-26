Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що дедалі більше європейських країн погоджуються з тим, що Росія у сучасному вигляді не може існувати. Повинна відбутися її повна трансформація.

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Тільки абсолютна трансформація Росії може стати гарантією безпеки для Європи. Усе інше – це лише ілюзії. Західні країни вже створили відповідне лобі підтримки нашої держави. Вони максимально ефективно інформаційно, дипломатично працюють, передають різні пакети військової допомоги.

За словами Подоляка, усі розуміють, що, наприклад, Норвегію не можна порівнювати зі США за кількістю чи якістю зброї. Але такі країни також активно нам допомагають, збільшують пакети допомоги, тому що розуміють, що Росія не повернеться в стан законослухняності й максимально жорстоко атакуватиме Європу, якщо залишиться Путін та його вертикаль.

Щобільше, вони відчувають, що 60 – 70% населення Росії максимально щиро хоче вбивати громадян європейських країн. Я ще раз наголошую, не Путін хоче вбивати, а величезна кількість громадян Росії щиро хочуть вбивати громадян різних європейських країн,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Безумовно, Україна у цьому "списку знищення" стоїть на першому місці, росіяни вбивають наших людей, дітей і відверто про це говорять у соціальних мережах. Відтак треба позбутися ілюзій та зрозуміти, що величезна кількість громадян Росії, якщо не програють, то завжди бажатимуть нам смерті, шукатимуть можливості, щоб принести смерть на нашу територію.

Не буде такого, що, наприклад, Путін програє чи кудись зникне, а Росія без трансформації змінить поведінку на глобальному ринку. Ні, якщо вона не програє, то поводитиметься так само як сьогодні – з Путіним чи без нього.

Країни Європи свідомі цього, тому пропагандистські впливи Росії не суттєві, зокрема коли вони говорять про ті чи інші інциденти. Це не впливає сьогодні на підтримку України,

– наголосив радник голови ОПУ.

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