Эффект будет ощутим сквозь годы: посол Израиля сказал, как они помогли Украине

Израиль продолжает помогать Украине. Тут больше речь идет не о прямой военной помощи, а о гуманитарной. Но были и другие направления.

Об этом 24 Каналу рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. По его словам, Израиль на протяжении десятилетий вынужден тратить огромные средства на защиту собственных границ. Но даже в таком варианте там нашли возможности как помогать Украине.

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Как Израиль помогает Украине

Как отметил Бродский, помощь от Израиля нельзя сравнивать по объемам с теми же Соединенными Штатами. Но в любом случае эта поддержка была ощутимой.

К примеру, на Западе Украины работал полевой госпиталь. Также украинские защитники проходили лечение, реабилитацию и протезирование в Израиле. А десятки детей с онкологическими заболеваниями ехали на лечение в Израиль. Тамошнее правительство все это оплатило.

Были тонны медикаментов, медицинского оборудования, генераторов, продуктовых наборов. Большая помощь не прекращалась с начала войны. Кроме того, была помощь в обучении украинских специалистов. В этом смысле, думаю, Израиль на одном из первых мест. Особенно в том, что касается психологической помощи, реабилитации, посттравматического синдрома и как с этим бороться,

– отметил Бродский.

Также сотни украинских специалистов учились на курсах в Израиле. А тысячи прошли обучение онлайн. Параллельно открывают различные центры помощи ветеранам, их семьям и детям, пострадавших от последствий войны.

Возможно, эффект от этого не ощущается сейчас. Но его почувствуют в ближайшие годы и даже десятилетия. Это коротко, если говорить о помощи, которую предоставило государство Израиль,

– рассказал Бродский.

Также постоянно идет помощь от самих граждан Израиля. Они с начала войны собирали различную гуманитарную помощь для Украины. Израильские неправительственные организации, которые занимаются реабилитацией, до сих пор активно работают как с украинскими министерствами, так и с местными властями.