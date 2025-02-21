В одном из недавних интервью президент Владимир Зеленский заявил, что без поддержки США Украине будет трудно противостоять России, и ее шансы на выживание значительно уменьшатся. Между тем у спикера Палаты представителей США Майка Джонсона поинтересовались, планируется ли принятие нового законопроекта по финансированию военной помощи Киеву, если война затянется, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Смотрите также Госсекретарь США назвал главную предпосылку встречи Трампа и Путина

Что сказал Джонсон

Со сцены Конференции консервативных политических действий, которая проходила в Вашингтоне 20 февраля, Джонсон заявил, что не хочет принимать новый законопроект о масштабной помощи Киеву.

"Слушайте, на это нет никакого аппетита", – ответил республиканец.

После спикер обратился к аудитории, с вопросом нужно ли продолжать поддержку Украины. Те хором прогудели: "Нет".

В то же время Джонсон отметил, что войну нужно закончиться. И, мол, в Европе это понимают.

Напомним, что секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что США остановили продажу оружия в Украину. Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц не подтвердил прекращение поставок в Украину. Он отметил, что основная часть военной помощи поступает непосредственно со складов США. Чиновник признал определенные определенные задержки из-за необходимости восстановления американских запасов вооружения.