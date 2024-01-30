Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа должна быть готова поддерживать Украину столько, сколько нужно. В конце концов, по словам французского руководителя, это должно привести к ситуации, когда Украина будет вести переговоры о мире с Россией.

По мнению французского президента, это должен быть мир устойчивый и "с уважением к международному праву". Об этом Макрон сказал в своей речи во время визита в Швецию.

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В своем заявлении президент Франции заявил, что Европа не может мириться с перспективой победы России в войне и это в перспективе может стоить дорого европейскому сообществу. Он отметил, что европейским столицам необходимо быть готовыми оказать непоколебимую поддержку Украине независимо от будущего курса действий Соединенных Штатов.

Нам нужно подготовиться к тому, чтобы поддерживать Украину в этом году и в последующие годы. Что бы для этого ни было нужно, сколько бы это ни стоило,

– сказал Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость помощи в виде оружия амуниции и военной подготовки для украинских сил. Он подчеркнул, что необходимо принять все необходимые меры для обеспечения способности Украины вести переговоры по мирному урегулированию соблюдая международно-правовые принципы.

С этой целью Макрон отметил необходимость для Европы активизировать свои усилия и расширить поддержку. Он призвал к увеличению оборонного производства и других мер, которые потребуют дополнительных решений как на национальном уровне, так и на уровне Европейского Союза.

"Они (Россия 24 Канал) смогли полностью перестроить свою систему. Поэтому нам нужно реагировать и делать даже больше, чем кажется, нужно, чтобы поддерживать Украину", – подчеркнул французский руководитель.

Кроме того Макрон подчеркнул, что если сравнить европейские объемы оборонного производства с российскими, то становится понятно, что сделанного недостаточно.