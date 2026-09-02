Украина получит от Германии дополнительные ракеты для ПВО, – Зеленский

Украина получит от Германии дополнительные ракеты для укрепления противовоздушной обороны. В то же время Киев продолжает переговоры с другими партнерами о новых пакетах помощи и работает над расширением собственного производства средств ПВО.

О соответствующем решении канцлер Фридрих Мерц сообщил президенту Владимиру Зеленскому в ходе сегодняшнего разговора.

Что известно о передаче дополнительных ракет для украинской ПВО?

Владимир Зеленский заявил, что Германия приняла решение о передаче Украине дополнительных ракет для противовоздушной обороны

По словам главы государства, сегодня он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ и командующего Воздушными силами о ситуации с защитой украинского неба от российских беспилотников.

Сегодня у нас есть решение Германии, будут еще дополнительные ракеты для ПВО. Канцлер мне это сегодня подтвердил. Спасибо тебе, Фридрих,

– сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина также договаривается с другими партнерами о предоставлении необходимой военной помощи.

Отдельным направлением остается развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. Власти стремятся как можно быстрее нарастить производство собственных средств противовоздушной обороны, чтобы эффективнее реагировать на изменение тактики российских войск и новые типы атак беспилотниками.

Напомним, несколько стран Европейского Союза пообещали предоставить Украине новые ракеты-перехватчики для укрепления противовоздушной обороны. Как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, поддержки, уже предусмотренной в рамках финансирования ЕС, недостаточно для нужд Украины.

В рамках кредита на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро уже распределено 8,47 миллиарда евро. Еще 6,1 миллиарда евро было утверждено, в частности, на нужды украинской противовоздушной обороны.

В то же время Каллас подчеркнула необходимость дополнительной двусторонней помощи со стороны государств-партнеров. Она приветствовала новые обязательства стран ЕС по укреплению украинской ПВО, однако не раскрыла, какие именно государства дали обещания и о каком количестве ракет идет речь. По ее словам, соответствующие страны должны самостоятельно объявить все детали новых пакетов помощи.