Про відповідне рішення канцлер Фрідріх Мерц повідомив президенту Володимиру Зеленському під час сьогоднішньої розмови.

Що відомо про передачу додаткових ракет для українського ППО?

Володимир Зеленський заявив, що Німеччина ухвалила рішення про передачу Україні додаткових ракет для протиповітряної оборони

За словами глави держави, сьогодні він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ та командувача Повітряних сил щодо ситуації із захистом українського неба від російських безпілотників.

Сьогодні у нас є рішення Німеччини, будуть ще додаткові ракети для ППО. Канцлер мені це сьогодні підтвердив. Дякую тобі, Фрідріху,

– повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна також домовляється з іншими партнерами про надання необхідної військової допомоги.

Окремим напрямком залишається розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Влада прагне якомога швидше наростити виробництво власних засобів протиповітряної оборони, щоб ефективніше реагувати на зміну тактики російських військ і нові типи атак безпілотниками.

Нагадаємо, кілька держав Європейського Союзу пообіцяли надати Україні нові ракети-перехоплювачі для посилення протиповітряної оборони. Як заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, підтримки, яка вже передбачена в межах фінансування ЄС, недостатньо для потреб України.

У межах кредиту на підтримку України обсягом 90 мільярдів євро вже розподілили 8,47 мільярда євро. Ще 6,1 мільярда євро було затверджено, зокрема на потреби української протиповітряної оборони.

Водночас Каллас наголосила на необхідності додаткової двосторонньої допомоги від держав-партнерів. Вона привітала нові зобов'язання країн ЄС щодо посилення української ППО, однак не розкрила, які саме держави надали обіцянки та про яку кількість ракет йдеться. За її словами, відповідні країни мають самостійно оголосити всі деталі нових пакетів допомоги.