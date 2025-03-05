Несмотря на то, что Дональд Трамп приветствует инициативу президента Украины Владимира Зеленского вернуться к дискуссиям о мирных переговорах и соглашения по полезным копали, он не снял запрет на поставку помощи. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NYT.

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Что известно об этом

Журналисты пишут, что Дональд Трамп оставил в силе свой запрет на дальнейшие поставки оружия или иной крупной помощи Украине.

Так же он не дал никакого намека на то, что откажется от повышенных пошлин, которые он ввел для Китая, Канады и Мексики.

Зато президент США предложил головокружительный ряд объяснений того, что он делал, включая принудительное подавление фентанила, защита американского бизнеса и наказание противников.

Во время своего выступления перед Конгрессом Дональд Трамп заявил, что получил от Владимира Зеленского важный месседж о готовности Украины сесть за стол переговоров для достижения мира. Трамп также упомянул о получении сигналов к миру от России и призвал прекратить "бессмысленную войну".