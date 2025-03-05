Попри те, що Дональд Трамп вітає ініціативу президента України Володимира Зеленського повернутися до дискусій щодо мирних переговорів і угоди щодо корисних копали, він не зняв заборону на постачання допомоги. про це пише 24 Канал із посиланням на NYT.

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Що відомо про це

Журналісти пишуть, що Дональд Трамп залишив у силі свою заборону на подальше постачання зброї чи іншої великої допомоги Україні.

Так само він не дав жодного натяку на те, що відмовиться від підвищених мит, які він запровадив для Китаю, Канади та Мексики.

Натомість президент США запропонував запаморочливу низку пояснень того, що він робив, включаючи примусове придушення фентанілу, захист американського бізнесу та покарання супротивників.

Під час свого виступу перед Конгресом Дональд Трамп заявив, що отримав від Володимира Зеленського важливий меседж про готовність України сісти за стіл переговорів для досягнення миру. Трамп також згадав про отримання сигналів до миру від Росії та закликав припинити "беззмістовну війну".