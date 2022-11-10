Украинцы опасно приблизились к "граблям", которые могут лишить их денег и оружия

Интенсивность упоминания слова "переговоры" в риторике иностранных деятелей тяжело игнорировать. Из-за чего следует помнить.

Эффект бабочки, который разрушит все

У нас нет своих ресурсов для ведения войны. У нас нет оружия для ведения войны. Полностью мы можем опереться только на то, что сами контролируем.

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Самое важное, что мы контролируем, – это степень нашего единства. Если / когда единство будет нарушено – в то же время отключатся деньги и оружие. Это произойдет мгновенно.

Взаимоборьба = самоубийство

В этом отношении не должно быть никаких иллюзий. Потому что риски для тех добрых людей, которые нам сейчас помогают в разных странах, станут невероятными. У них нет аргументов.

Не пропустите Европейская орбита: как Украина ломает планы России

Об этом мы часто говорили весной. Пора повторить. Ибо как-то многие увлеклись взаимоборьбой.

Актуальное – действительно ли Украину подталкивают к переговорам с Россией после освобождения Херсона: смотрите видео