Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филипенко, отметив, что Соединенные Штаты возобновили поставки оружия для Украины. А сама ситуация с приостановлением была достаточно специфической.

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Что произошло с военной помощью Украине

Как отметила Филипенко, Дональд Трамп неоднократно говорил, что его цель – чтобы люди перестали умирать на войне в Украине. Поэтому идея предоставить нашему государству оружие, чтобы защититься от российских атак – вполне понятна.

При этом ранее Пентагон внезапно решил приостановить поставки оружия для Украины. А дальше были интересные заявления.

Обратите внимание! У Трампа спросили, кто приказал приостановить военную помощь для Украины. Он сказал, что не знает за этот вопрос. Потом в Белом доме заявили, что приостановление поставок оружия было "стандартным осмотром", который поручил провести глава Пентагон Пит Хегсет.

Оружие, которое на определенный момент приостановили для поставки, не было предназначено для американской армии. При этом его все равно на некоторое время "заморозили".

Было странно, что Гегсет решил заморозить поставки. Теперь мы видим, что, вероятнее всего, "заморозка" была вызвана тем, что Пентагон и Хегсет просто не хотели углубляться в детали,

– отметила Филипенко.

Добавим, недавно Трамп заявил, что отправит Украине дополнительное оборонительное оружие. Также он анонсировал важное заявление по России.