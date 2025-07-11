Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зауваживши, що Сполучені Штати поновили постачання зброї для України. А сама ситуація з призупиненням була досить специфічною.

До теми Призупинення військової допомоги Україні: у Білому домі сказали, чий це наказ і яка мета

Що відбулося з військовою допомогою Україні

Як наголосила Філіпенко, Дональд Трамп неодноразово говорив, що його ціль – аби люди перестали вмирати на війні в Україні. Тому ідея надати нашій державі зброю, щоб захиститися від російських атак – цілком зрозуміла.

При цьому раніше Пентагон раптово вирішив призупинити постачання зброї для України. А далі були цікаві заяви.

Зверніть увагу! У Трампа спиталися, хто наказав призупинити військову допомогу для України. Він сказав, що не знає за це питання. Згодом у Білому домі заявили, що призупинення постачання зброї було "стандартним оглядом", який доручив провести глава Пентагон Піт Гегсет.

Зброя, яку на певний момент призупинили для постачання, не була призначена для американської армії. При цьому її все одно на деякий час "заморозили".

Було дивно, що Гегсет вирішив заморозити постачання. Тепер ми бачимо, що, найімовірніше, "заморозка" була спричинена тим, що Пентагон та Гегсет просто не хотіли заглиблюватися в деталі,

– зазначила Філіпенко.

Додамо, нещодавно Трамп заявив, що відправить Україні додаткову оборонну зброю. Також він анонсував важливу заяву щодо Росії.