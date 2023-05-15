Западные союзники сначала передают Украине часть определённого вида вооружений, а затем наблюдают за реакцией России. Так происходит постоянно. Об этом 24 Каналу рассказал Владимир Фесенко – политолог.

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Опасения из-за ядерной войны

Удары по территории России – это чувствительная и неоднозначная тема наших западных партнеров. В Европе убеждены, что это можно делать и нужно при условии, если такие удары будут оправданы. Отдельные политики и государственные деятели США к этому до сих пор относятся строго.

Там есть конкретные деятели, в частности в Белом доме, которые придерживаются такой позиции. Это аккуратная тактика. Она предполагает, что нам не нужно сейчас давать самолеты-истребители и дальнобойное оружие. Потому что это будут использовать для ударов по России, в результате чего она будет производить эскалацию войны. И это может привести к прямому военному противостоянию между НАТО и Россией.

– объяснил Владимир Фесенко.

Такая логика, по мнению политолога, не совсем оправдана. Поскольку она не совсем подтверждается реальным развитием войны. Подобных убеждений придерживались и в прошлом году, когда говорилось о поставках Украине тяжелого оружия, артиллерии и танков.

"Надо понимать: Россия и Путин в частности, судя по косвенным признакам, боятся военного конфликта с НАТО. Пропагандисты говорят, что вроде бы воюют с НАТО и могут "ударить по Берлину или Лондону", но болтать можно обо всем что угодно. Но они реально боятся этого", – подчеркнул политолог.

В конце концов, Россия даже в Украине не имеет весомых успехов, не говоря о каком-либо вооруженном противостоянии с Североатлантическим альянсом.

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Постепенный проигрыш России

Впрочем, не стоит исключать и то, что медленные поставки различного вооружения Украине могут иметь несколько глубже смысл. Связан он также с опасениями по поводу непредсказуемого поведения России.

"Некоторые люди в Вашингтоне хотят использовать такую осторожную тактику, чтобы Россия проигрывала войну постепенно. Чтобы не было сиюминутного ощущения огромного поражения, которое могло бы вызвать риск использования ядерного оружия", – предположил Фесенко.

Интересно заметить, что сейчас Соединенные Штаты в известной степени действуют через Великобританию. Хотя США до сих пор осторожно относятся к поставкам дальнобойного вооружения, но в то же время курируют этот процесс в других странах. Это касается и ракет Storm Shadow.

Обратите внимание! Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что передача для Украины крылатых ракет Storm Shadow проходила в коалиции. Официально их передала Великобритания, однако глава Пентагона Ллойд Остин руководит этим процессом уже много месяцев.

Запад следит за реакцией России

Кроме того, Владимир Зеленский в рамках визита в Великобританию обсудил поставки дальнобойных беспилотников с премьер-министром Риши Сунаком.

Начинается обучение пилотов (на F-16 – 24 Канал), это тоже прецедент. Потом, думаю, другие страны могут присоединиться. Тактика такова: шагнули, посмотрели на реакцию России, а дальше другие будут делать то же самое,

– подчеркнул политолог.

Похожая ситуация была и с артиллерией, системами ПВО и особенно показательной – со снабжением танками. Еще в декабре западные лидеры отказались поставлять танки Украине, но уже через месяц они начали поступать. Вполне вероятно, что с истребителями будет подобная история.

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