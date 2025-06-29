Украина будет получать все необходимое оружие, – экс-посол в США объяснил, почему это выгодно ЕС

Европа на самом деле заинтересована в том, чтобы продолжать поддерживать Украину в войне. Однако у них тут есть свой интерес.

Об этом 24 Каналу рассказал посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый, заметив, что военная помощь Украине будет. Однако ситуация тут достаточно неприятная.

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Что задумали в Европе

Как отметил Чалый, примерное ВВП всех стран НАТО – где-то 60 триллионов долларов. ВВП России – 2 триллиона. Если бы страны Альянса выделили хотя бы 1% от этой суммы и вложили ее в вооружение и финансовую помощь, то войну можно было бы быстро закончить. К сожалению, никто не идет такие решения.

Конечно, сдвиг политического мышления в Европе в контексте угрозы от России уже пошел. Но тут есть и неприятная история.

Сейчас страны Европы рассчитывают, что Украина будет держать оборону следующие годы. Вплоть до того момента, пока Европа не усилится. Они будут помогать нам. Но это не благотворительность. Там будут пытаться держать войну подальше от себя. Поэтому мы будем получать оружие. Получим также системы ПВО от США. Не сомневаюсь. Никто не позволит Трампу отказаться от выгодных контрактов по оружию,

– отметил Чалый.

Однако затянуть войну еще на несколько лет – это негативный сценарий для Украины. Возможно, сейчас есть окно возможностей, чтобы завершить войну в следующем году. Но нельзя идти на капитуляцию.

Значит нужно усилить нашу позицию. А позицию России – ослабить. Это возможно сделать тремя инструментами. Первый – сделать так, чтобы цены на нефть еще больше опустили. Второй – продолжать вводить санкции против России. Третий – поставлять оружие Украине,

– подчеркнул Чалый.

Диктатор Путин и в дальнейшем пытается водить за нос американцев. Россия рассказывает, что хочет мира. И одновременно усиливает свои террористические атаки. Соединенные Штаты на это ведутся и надеются, что после обменов пленных удастся дойти до прогресса в переговорах.

Тут хорошую работу делает президент Владимир Зеленский. Он пробует объяснить Трампу, что Россия не такая сильная, как там об этом рассказывают.

Рассчитываем на свои силы. Зеленский правильно сделал, когда показал Трампу, что все не так, как рисует Россия. Нет у Путина суперуспехов. У нас есть успехи в других сферах. Мы бьем по тылу России. Ситуация в экономике России сложная. Поэтому нужно усиливать украинскую позицию,

– отметил Чалый.

Добавим, в ночь на 27 июня Силы обороны Украины ударили по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области России. Там удалось поразить 4 самолета Су-34.