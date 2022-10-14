У Байдена готовят пакет военной помощи Украине на 725 миллионов долларов, – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине. В общей сложности США выделят на новый пакет 725 миллионов долларов.

Об этом журналистам 14 октября сообщили два анонимных источника. Однако когда объявят о военной помощи Вашингтона, не уточняется.

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Без ПВО: что будет в новом пакете

Источники рассказывают, что в новом пакете будут дополнительные боеприпасы, а также военные автомобили HMMWV, но новых систем противовоздушной обороны там не предусмотрено.

Отметим, что после массированных ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры Украина призвала партнеров ускорить предоставление средств ПВО. В Белом доме заверили, что работают над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.

Страны НАТО передадут Украине военную помощь

Общая военная помощь от США в Украине с начала полномасштабной войны составляет около 16,8 миллиарда долларов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о военной помощи, которую Украина вскоре получит от стран-союзников Альянса. К нам приедет:

бронетехника,

артиллерия,

системы ПВО,

средства для глушения дронов.

В частности, Испания передаст Украине 4 системы ПВО Hawk, о которых просила украинская сторона.

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