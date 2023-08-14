Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко сказал 24 Каналу, что ВСУ должны получить средства поражения, симметричные тем, что имеет Россия. Прежде всего, нужны крылатые и баллистические ракеты.

Читайте также Исключительно внутри наших границ, – Кулеба призвал ускорить предоставление ракет Taurus и ATACMS

"Если умы их будем иметь, это не будет означать их массового использования. Это будет означать, что Россия будет их меньше применять, потому что это оружие сдерживания", – пояснил Костенко.

Кроме того, Силы обороны нуждаются в ПВО, артиллерийских снарядах, авиации, РЭБ, средствах для разминирования.

Как продвигается наступление ВСУ

На прошлой неделе Силы обороны Украины нарастили и продолжили наступление на Юге. После незначительной паузы продвижение продолжилось, и теперь украинские войска близки к окружению Урожайного на Донетчине и Работиного на Запорожье.

Кроме того, ВСУ продолжают уничтожать захватчиков. Только за сутки 13 августа "на концерт Кобзона" отправились 530 россиян. Всего с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 254 380 военных.

"Мы можем делать многое, а при наличии ресурсов будем делать еще больше", – подчеркнул Костенко.

Военная помощь Украине: последние новости