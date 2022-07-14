В ОП предложили создать специальную комиссию по контролю использования западного оружия
Источник:Андрей Ермак
В Украине могут создать комиссию по контролю использования оружия, которою наше государство получает от западных партнеров. Контроль оборонной помощи союзников может осуществлять парламент.
Парламент должен быть вовлечен в контроль оборонной помощи союзников, – ОП
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он рассказал, что предлагает народным депутатам создать Временную специальную комиссию для подготовки оптимальной модели парламентского контроля по использованию оружия.
Кстати Украина ведет переговоры с США о поставках ракет к HIMARS, которые способны бить на 300 километров.
По словам главы ОП, комиссия будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем за использованием оружия, полученного от партнеров.
Парламент, как законодательный орган, должен быть вовлечен в контроль оборонной помощи союзников,
– заявил Андрей Ермак.
Глава Офиса Президента заявил, что цель украинских властей – максимальная прозрачность, "насколько это возможно в условиях военного положения". Он заверил, что все полученное западное оружие состоит на учете и отправляется на фронт.
"Все четко контролируется и теперь этот процесс станет еще открытее. Именно прозрачность является лучшим рецептом против российских манипуляций и фейков", – добавил Ермак.
Руководитель ОП подчеркнул, что попытки россии "разбалансировать международную коалицию вокруг Украины терпят сокрушительный крах". Также Ермак обратил внимание, что западные пушки, САУ, HIMARS и другие виды вооружений меняют ситуацию на фронте.
Поэтому, по его словам, Украине нужно больше оружия для освобождения территорий.
россия хочет взорвать репутацию Украины
- Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр информировала, что россия ведет информационные кампании по многим странам мира с целью помешать Украине получить международную военную помощь.
- Маляр информировала, что россия пытается подорвать репутацию Украины как надежного партнера. В частности, пропагандисты распространяют фейки, что в Украине якобы "не так распределяется и используется оружие".
- В ответ заместитель Алексея Резникова подчеркнула, что страны Запады жестко контролируют использование оружия Украиной.
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