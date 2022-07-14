В ОП предложили создать специальную комиссию по контролю использования западного оружия

В Украине могут создать комиссию по контролю использования оружия, которою наше государство получает от западных партнеров. Контроль оборонной помощи союзников может осуществлять парламент.

Парламент должен быть вовлечен в контроль оборонной помощи союзников, – ОП

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он рассказал, что предлагает народным депутатам создать Временную специальную комиссию для подготовки оптимальной модели парламентского контроля по использованию оружия.

Кстати Украина ведет переговоры с США о поставках ракет к HIMARS, которые способны бить на 300 километров.

По словам главы ОП, комиссия будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем за использованием оружия, полученного от партнеров.

Парламент, как законодательный орган, должен быть вовлечен в контроль оборонной помощи союзников,

– заявил Андрей Ермак.

Глава Офиса Президента заявил, что цель украинских властей – максимальная прозрачность, "насколько это возможно в условиях военного положения". Он заверил, что все полученное западное оружие состоит на учете и отправляется на фронт.

"Все четко контролируется и теперь этот процесс станет еще открытее. Именно прозрачность является лучшим рецептом против российских манипуляций и фейков", – добавил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что попытки россии "разбалансировать международную коалицию вокруг Украины терпят сокрушительный крах". Также Ермак обратил внимание, что западные пушки, САУ, HIMARS и другие виды вооружений меняют ситуацию на фронте.

Поэтому, по его словам, Украине нужно больше оружия для освобождения территорий.

россия хочет взорвать репутацию Украины

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр информировала, что россия ведет информационные кампании по многим странам мира с целью помешать Украине получить международную военную помощь.

Маляр информировала, что россия пытается подорвать репутацию Украины как надежного партнера. В частности, пропагандисты распространяют фейки, что в Украине якобы "не так распределяется и используется оружие".

В ответ заместитель Алексея Резникова подчеркнула, что страны Запады жестко контролируют использование оружия Украиной.

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