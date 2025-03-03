Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. Иногда в западных СМИ бывают "апокалиптические" заголовки, что Украине ничего не хватает. Но тут нужно конкретно разбирать каждое направление.

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Чего Украине не хватает

Как отметил Нарожный, есть несколько направлений, о которых обычно говорят. Прежде всего стоит упомянуть об артиллерии. Главный поставщик тут – Европейский Союз. Кроме него, есть ряд стран, которые также производят артиллерийские снаряды различных калибров. От Индии – до Болгарии, где даже возобновили производство 122-мм снарядов для Сил обороны Украины.

Другое направление – ПВО. Тут есть свои проблемы, которые Украина пытается решить. К примеру, недавно была информация, что Украина получит 15 систем ПВО Gravehawk от Британии до конца года. Они могут использовать ракеты "воздух-воздух", которые производят в Украине.

Есть вопросы по системам Patriot. Но тут стоит вспомнить о "сюрпризе" от Джо Байдена.

Байден под конец каденции загрузил нам значительное количество ракет Patriot. Говорилось о 600 единицах. Германия еще и нам передала где-то более 300. Поэтому определенное количество мы имеем. Также мы имеем другие системы. Недавно Юрий Игнат говорил, что в мире есть единственный пилот, который за сутки сбил 6 крылатых ракет из пушки F-16. То есть даже не использовали для этого драгоценные ракеты,

– подчеркнул Нарожный.

Силы обороны Украины могут иметь проблемы с запчастями к американским бронированным машинам Stryker и Bradley. Тут уже придется или самим искать или договариваться с союзниками, чтобы они покупали у американцев. Вопрос в основном в финансировании. И его может перекрыть Европа.

Нельзя говорить, что у нас катастрофическая ситуация. Если будет дефицит снарядов, то это не вылезет в коллапс фронта. Да, возможно, потеряем какие-то территории. Но не могу себе представить, чтобы произошла неуправляемая ситуация на фронте даже с дефицитом артиллерии,

– убежден Нарожный.

Напомним, Украина получит более 5 тысяч ракет-перехватчиков LMM от Великобритании и пусковые установки. Они эффективны против "Шахедов".