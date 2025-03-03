Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний. Інколи у західних ЗМІ бувають "апокаліптичні" заголовки, що Україні нічого не вистачає. Але тут потрібно конкретно розбирати кожен напрямок.

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Чого Україні не вистачає

Як наголосив Нарожний, є кілька напрямків, про які зазвичай говорять. Насамперед варто згадати про артилерію. Головний постачальник тут – Європейський Союз. Окрім нього, є низка країн, які також виробляють артилерійські снаряди різних калібрів. Від Індії – до Болгарії, де навіть відновили виробництво 122-мм снарядів для Сил оборони України.

Інший напрямок – ППО. Тут є свої проблеми, які Україна намагається вирішити. До прикладу, нещодавно була інформація, що Україна отримає 15 систем ППО Gravehawk від Британії до кінця року. Вони можуть використовувати ракети "повітря-повітря", які виробляють в Україні.

Є питання щодо систем Patriot. Але тут варто згадати про "сюрприз" від Джо Байдена.

Байден під кінець каденції завантажив нам значну кількість ракет Patriot. Говорилося про 600 одиниць. Німеччина ще й нам передала десь понад 300. Тому певну кількість ми маємо. Також ми маємо інші системи. Нещодавно Юрій Ігнат говорив, що у світі є єдиний пілот, який за добу збив 6 крилатих ракет з гармати F-16. Тобто навіть не використовували для цього дорогоцінні ракети,

– підкреслив Нарожний.

Сили оборони України можуть мати проблеми із запчастинами до американських броньованих машин Stryker та Bradley. Тут вже доведеться або самим шукати або домовлятися з союзниками, аби вони купували в американців. Питання здебільшого у фінансування. І його може перекрити Європа.

Не можна говорити, що у нас катастрофічна ситуація. Якщо буде дефіцит снарядів, то це не вилізе у колапс фронту. Так, можливо, втратимо якісь території. Але не можу собі уявити, щоб сталася некерована ситуація на фронті навіть з дефіцитом артилерії,

– переконаний Нарожний.

Нагадаємо, Україна отримає понад 5 тисяч ракет-перехоплювачів LMM від Великої Британії та пускові установки. Вони ефективні проти "Шахедів".