Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення британського уряду. До слова, угода на сто років, підписана з Лондоном, запроваджує поняття спільної флотилії.

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Що відомо про ППО Gravehawk

Цю систему розробила Велика Британія "для задоволення потреб України на полі бою". Проєкт фінансують сама Велика Британія та Данія.

Інноваційна система розміром з морський контейнер здатна модернізувати ракети "повітря – повітря" для протиповітряної оборони наземного базування, тобто використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні ЗСУ,

– мовиться в повідомленні.

Gravehawk має посилити протиповітряну оборону України, зокрема, захистити критичну інфраструктуру.

В дописі сказано, що у вересні 2024 року в Україні випробували два дослідні зразки ППО Gravehawk. До кінця 2025 року випробують 15.

У Defence Express наголосили, що публічної інформації про ППО Gravehawk нема. Та цією системою цілком може виявитися неназваний ЗРК, установлений на шасі вантажівки SupaCat. Британські ЗМІ написали про нього у серпні 2024 року, а його роботу вперше показали у жовтні 2024-го.

Імовірно, на ППО Gravehawk можна буде використовувати й українські ракети. Наприклад, Р-73, яка вже використовується у ЗРК "Оса". А також можлива "колаборація" з морськими дронами Magura V5.

16 січня була також новина, що Міноборони України розглядає можливість інтегрувати українські засоби ППО у систему NASAMS.