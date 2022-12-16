После очередного массированного ракетного удара Бриджит Бринк поблагодарила за работу украинских защитников. Сегодня наша ПВО сбила 60 из 76 вражеских ракет россиян.
Актуально Во Львовской области ввели аварийные и почасовые отключения света
Какой груз прибыл в Украину
Посол США в Украине объявила о поступлении первой партии с оборудованием для украинской инфраструктуры.
Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже поступил – Украина победит,
– заявила Бринк.
Следует добавить, что США рассматривают возможность расширение поддержки Украины на фоне обеспокоенности украинских военных тем, что Россия может попытаться снова захватить Киев в январе.
Как утверждают американские чиновники, кроме предоставления Украине системы противоракетной обороны Patriot, администрация рассматривает, в частности, комплекты боеприпасов для прямой наводки, которые превращают неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, а также наземные бомбы малого диаметра, которые значительно увеличат дальность удара.
Россия обстреляла Украину 16 декабря: главное
- Утром 16 декабря россияне снова атаковали Украину. Оккупанты выпустили 76 крылатых ракет: Х-101, "Калибр", Х-22, Х-59/Х-31П.
- По всей территории Украины действует режим аварийных отключений. В Укрэнерго объявили о чрезвычайной ситуации. Восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше.
- Из-за обстрелов в Киевской области повреждены 9 домов. Есть три раненых человека. Одна из них в тяжелом состоянии.
- Враг выпустил по Запорожью свыше 10 ракет. Известно о попадании в объекты критической инфраструктуры.
- В результате ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге погибли два человека. Также известно о 6 раненых, среди которых двое детей.