Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. По его словам, 10 вертолетов Ми-24 – это достаточно серьезное количество.
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Роли вертолетов Ми-24
Павел Нарожный отметил, что ударный вертолет Ми-24 может исполнять несколько ролей. Он может привозить личный состав. Также у ВСУ не хватает артиллерии, компенсировать это может только авиация.
У нас и раньше использовалась авиация для нанесения ударов вблизи линии фронта. В первую очередь это неуправляемые снаряды. Вертолет на большой скорости подходит к линии фронта, набирает высоту, отстреливает неуправляемые ракеты и возвращается назад. Это прямой аналог ударов "Градами" или "Ураганами",
– объяснил он.
Благодаря количеству выстрелов, дешевым снарядам, которые есть у нас на складах, ВСУ смогут наносить достаточно эффективные удары. Кроме того, с вертолетов можно запускать управляемые снаряды, например, Brimstone, которые нам передала Великобритания. Управляемые ракеты предназначены для уничтожения бронированной техники, танков и так далее.
Нарожный о технике для ВСУ: смотрите видео
Противоминные корабли
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды предоставят Украине противоминные корабли. Известно, что вся акватория Черного моря заминирована.
Если наши поля мы можем разминировать, то с российскими минированиями все гораздо сложнее. Я уверен, что они и сами не знают, что минировали. Это огромная проблема для нас, прежде всего для коммерческого судоходства и экспорта зерна,
– сказал Нарожный.
Военный эксперт подчеркнул, что эти корабли для разминирования критически важны для Украины.
Польша отправила Украине вертолеты Ми-24
- Издание The Wall Street Journal со ссылкой на слова людей, "знающих вопрос передачи авиации", написало, что Польша дополнительно отправила в Украину ориентировочно еще 10 ударных вертолетов Ми-24.
- Ранее ни Варшава, ни Киев публично не анонсировали их снабжение и еще не прокомментировали данные WSJ.
- В то же время воздушный флот Украины остается небольшим по сравнению с российским. В украинских воздушных судах менее совершенные системы наведения и защиты. Поэтому Украина ограниченно использует авиацию, чтобы не потерять самолеты.
- Отметим, что Украина ожидает самолетов F-16, которые согласились передать партнеры. В то же время учения пока не начались.