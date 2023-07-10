Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. По его словам, 10 вертолетов Ми-24 – это достаточно серьезное количество.

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Роли вертолетов Ми-24

Павел Нарожный отметил, что ударный вертолет Ми-24 может исполнять несколько ролей. Он может привозить личный состав. Также у ВСУ не хватает артиллерии, компенсировать это может только авиация.

У нас и раньше использовалась авиация для нанесения ударов вблизи линии фронта. В первую очередь это неуправляемые снаряды. Вертолет на большой скорости подходит к линии фронта, набирает высоту, отстреливает неуправляемые ракеты и возвращается назад. Это прямой аналог ударов "Градами" или "Ураганами",

– объяснил он.

Благодаря количеству выстрелов, дешевым снарядам, которые есть у нас на складах, ВСУ смогут наносить достаточно эффективные удары. Кроме того, с вертолетов можно запускать управляемые снаряды, например, Brimstone, которые нам передала Великобритания. Управляемые ракеты предназначены для уничтожения бронированной техники, танков и так далее.

Нарожный о технике для ВСУ: смотрите видео

Противоминные корабли

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды предоставят Украине противоминные корабли. Известно, что вся акватория Черного моря заминирована.

Если наши поля мы можем разминировать, то с российскими минированиями все гораздо сложнее. Я уверен, что они и сами не знают, что минировали. Это огромная проблема для нас, прежде всего для коммерческого судоходства и экспорта зерна,

– сказал Нарожный.

Военный эксперт подчеркнул, что эти корабли для разминирования критически важны для Украины.

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