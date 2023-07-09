The Wall Street Journal пишет, что Польша недавно предоставила Силам обороны Украины ударные вертолеты советского производства Ми-24.
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Варшава могла передать Украине дополнительные вертолеты
Утверждается, что Польша передала Украине ориентировочно еще 10 вертолетов Ми-24. Издание ссылается на слова людей, "знающих вопросы передачи авиации". Речь идет об ориентировочно десятке самолетов.
Ранее ни Варшава, ни Киев публично не анонсировали их снабжение и еще не прокомментировали данные WSJ.
В то же время, как пишет The Wall Street Journal, воздушный флот Украины остается небольшим по сравнению с российским. Также в украинских воздушных судах менее совершенны системы наведения и защиты. Поэтому Украина ограниченно использует авиацию, чтобы не потерять самолеты.
Отметим, что Украина ожидает самолеты F-16, которые согласились передать партнеры. В то же время учения пока не начались.
Когда Украина может получить F-16
- Руководитель ВСК по контролю использования вооружения Александра Устинова рассказала 24 Каналу, что разовые учения для первой серии пилотов имеют начаться в августе. Хотя министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что по плану обучение наших пилотов на F-16 должно было начаться еще в июне.
- Владимир Зеленский считает, что за шесть – семь месяцев У Украины будут первые самолеты F-16. Однако Устинова сообщила, что до сих пор ни одна страна не запросила США на передачу авиации.