The Wall Street Journal пишет, что Польша недавно предоставила Силам обороны Украины ударные вертолеты советского производства Ми-24.

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Варшава могла передать Украине дополнительные вертолеты

Утверждается, что Польша передала Украине ориентировочно еще 10 вертолетов Ми-24. Издание ссылается на слова людей, "знающих вопросы передачи авиации". Речь идет об ориентировочно десятке самолетов.

Ранее ни Варшава, ни Киев публично не анонсировали их снабжение и еще не прокомментировали данные WSJ.

В то же время, как пишет The Wall Street Journal, воздушный флот Украины остается небольшим по сравнению с российским. Также в украинских воздушных судах менее совершенны системы наведения и защиты. Поэтому Украина ограниченно использует авиацию, чтобы не потерять самолеты.

Отметим, что Украина ожидает самолеты F-16, которые согласились передать партнеры. В то же время учения пока не начались.

Когда Украина может получить F-16