На возвращение воинов домой отреагировал премьер-министр Чехии Петр Фиал. Он сделал репост публикации Владимира Зеленского с фотографией с самолета.

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Я рад, что наши ВВС помогли вернуть домой в Украину этих отважных защитников свободы из "Азовстали". Мы всегда будем рядом с тобой, Украина,
– подчеркнул чешский премьер.

Отметим, что на этом самолете украинский президент посещал Чехию, Словакию и Турцию.

В Украину вернули командиров "Азовстали"

  • В 500-й день войны Зеленский вернулся из командировки вместе с украинскими воинами Денисом "Рэдисом" Прокопенко, Святославом "Калиной" Паламарем, Сергеем "Волыной" Волынским, Олегом "Алисом" Хоменко и Денисом Шлегой.
  • Эти украинские герои командовали обороной Мариуполя в полном окружении. Они смогли остановить продвижение российских сил по другим городам, задержав их в Мариуполе на 86 суток.
  • В мае прошлого года защитники "Азовстали" получили приказ выйти с завода и сдаться в плен.
  • Командиров, последними вышедших из "Азовстали", обменяли осенью. С этого времени они находились в Турции под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана. Тогда говорили, что пять воинов должны оставаться в Турции до конца войны.
  • К счастью, 8 июля героев вернули домой. Их радостно встретили во Львове.