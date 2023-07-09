На повернення воїнів додому відреагував прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Він зробив репост публікації Володимира Зеленського з фотографією з літака.
Читайте також Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою, – командири "Азовсталі" після повернення до України
Я радий, що наші ВПС допомогли повернути додому в Україну цих відважних захисників свободи з "Азовсталі". Ми завжди будемо поряд з тобою, Україно,
– наголосив чеський прем'єр.
Зауважимо, що на цьому ж літака український президент відвідував Чехію, Словаччину й Туреччину.
В Україну повернули командирів "Азовсталі"
- У 500-й день війни Зеленський повернувся з відрядження разом із українськими воїнами Денисом "Редісом" Прокопенко, Святославом "Калиною" Паламарем, Сергієм "Волиною" Волинським, Олегом "Алісом" Хоменком та Денисом Шлегою.
- Ці українські герої командували обороною Маріуполя в повному оточенні. Вони змогли зупинити просування російських сил іншими містами, затримавши їх у Маріуполі на 86 діб.
- У травні минулого року захисники "Азовсталі" отримали наказ вийти з заводу та здатися у російський полон.
- Командирів, які останніми вийшли з "Азовсталі", обміняли восени. З того часу вони перебували у Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Ердогана. Тоді говорили, що 5 воїнів повинні залишатися у Туреччині до кінця війни.
- На щастя, 8 липня героїв повернули додому. Їх радісно зустріли у Львові.