На повернення воїнів додому відреагував прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Він зробив репост публікації Володимира Зеленського з фотографією з літака.

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Я радий, що наші ВПС допомогли повернути додому в Україну цих відважних захисників свободи з "Азовсталі". Ми завжди будемо поряд з тобою, Україно,

– наголосив чеський прем'єр.

Зауважимо, що на цьому ж літака український президент відвідував Чехію, Словаччину й Туреччину.

В Україну повернули командирів "Азовсталі"