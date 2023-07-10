Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний. За його словами, 10 вертольотів Мі-24 – це досить серйозна кількість.

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Ролі вертольотів Мі-24

Павло Нарожний зазначив, що ударний вертоліт Мі-24 може виконувати декілька ролей. Він може привозити особовий склад. Також у ЗСУ не вистачає артилерії, компенсувати це може лише авіація.

У нас і раніше використовувалась авіація для завдання ударів поблизу лінії фронту. Насамперед це некеровані снаряди. Вертоліт на великій швидкості підходить до лінії фронту, набирає висоту, у цей момент відстрілює некеровані ракети та повертається назад. Це прямий аналог ударів "Градами" або "Ураганами",

– пояснив він.

Завдяки кількості пострілів, дешевим снарядам, які є у нас на складах, ЗСУ зможуть завдавати досить ефективних ударів. Крім того, з вертольотів можна запускати керовані снаряди, до прикладу, Brimstone, які нам передала Велика Британія. Керовані ракети призначені для знищення броньованої техніки, танків і так далі.

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Протимінні кораблі

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Нідерланди нададуть Україні протимінні кораблі. Відомо, що уся акваторія Чорного моря замінована.

Якщо наші поля ми можемо розмінувати, то з російськими мінуваннями все набагато складніше. Я впевнений, що вони й самі не знають, що мінували. Це є величезною проблемою для нас, насамперед для комерційного судноплавства та експорту зерна,

– сказав Нарожний.

Військовий експерт наголосив, що ці кораблі для розмінування критично важливі для України.

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