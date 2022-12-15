С Россией можно воевать до самого конца, – Залужный о новом разговоре с Марком Милли

Соединенные Штаты Америки продолжают всесторонне поддерживать Украину в войне против России. В настоящее время американцы анализируют предоставление нового пакета военной помощи нашему государству.

Главнокомандующий ВСУ провел телефонные переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Залужный заверил в дальнейшей поддержке со стороны Штатов.

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О чем говорили генералы

Главнокомандующий сообщил, что во время разговора он актуализировал вопрос предоставления Украине вооружения, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии.

Также Залужный поделился с генералом Милли главным выводом активной войны с Россией.

С таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца,

– сказал Главнокомандующий.

Он также подчеркнул, что США окажут действенную поддержку в реализации планов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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