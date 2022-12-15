Головнокомандувач ЗСУ провів телефонні переговори із Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Залужний запевнив про подальшу підтримку з боку Штатів.

До теми Україна зможе повернути Крим: Залужний назвав умову

Про що говорили генерали

Головнокомандувач повідомив, що під час розмови він актуалізував питання надання Україні озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії.

Також Залужний поділився з генералом Міллі головним висновком активної війни з Росією.

З таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця,

– сказав Головнокомандувач.

Він також наголосив, що США нададуть дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України.

Штати всебічно допомагають Україні протистояти ворогу: основне