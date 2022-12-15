Головнокомандувач ЗСУ провів телефонні переговори із Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Залужний запевнив про подальшу підтримку з боку Штатів.
До теми Україна зможе повернути Крим: Залужний назвав умову
Про що говорили генерали
Головнокомандувач повідомив, що під час розмови він актуалізував питання надання Україні озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії.
Також Залужний поділився з генералом Міллі головним висновком активної війни з Росією.
З таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця,
– сказав Головнокомандувач.
Він також наголосив, що США нададуть дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних Сил України.
Штати всебічно допомагають Україні протистояти ворогу: основне
- Міністерство фінансів і Держдеп США розширили санкційний список проти Росії. Нові обмеження запровадили проти губернаторів, мільярдерів і банків.
- Американські законодавці внесли резолюцію, яка закликає Байдена вивести Росію з Ради Безпеки ООН. Її ініціатори наголошують, що країна-агресорка вчинила "кричущі порушення".
- Видання CNN з посиланням на американських чиновників повідомили, що США завершують планування щодо зенітно-ракетних комплексів Patriot для України.