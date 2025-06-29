Зеленский обсудил с Макроном возможность производства дронов Renault в Украине

Во время саммита НАТО в Гааге президенты Украины и Франции, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, обсудили совместное производство беспилотников в Украине при участии французской компании Renault. Франции удалось мобилизовать доходы от российских активов, и направить ресурсы Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал LCI.

Смотрите также Украина и дальше будет получать все необходимое оружие, – экс-посол в США объяснил, почему это выгодно ЕС

Макрон и Зеленский обсудили производство французских дронов в Украине

Барро отметил, что в условиях продолжающейся войны Украина нуждается в постоянной военной поддержке, и Франция активно работает над укреплением ее обороноспособности. В частности, Париж направляет доходы от замороженных российских активов на помощь Киеву, а также помогает Украине наращивать собственное производство вооружения.

Барро обратил внимание на ключевую роль беспилотников в современном конфликте. Он напомнил, что недавно было объявлено о производстве дронов совместно с компанией Renault в Украине.

Потому что сегодня нужно осознавать, что эта война – это война дронов и солдаты противостоят друг другу с помощью дронов, поэтому это очень важный аспект, о котором президент говорил с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО, который состоялся в начале недели,

– сказал он.

Напомним, Renault ведет переговоры с Минобороны Франции о запуске производства дронов в Украине. Проект предусматривает сотрудничество с французской оборонной компанией и производство дронов для ВСУ и армии Франции.