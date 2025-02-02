Владимира Зеленского спросили, есть ли угроза прекращения помощи со стороны США и ЕС, передает 24 Канал.

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Что сказал президент

Глава государства подчеркнул, что сегодня нет сигналов, что помощь со стороны США, Евросоюза и других стран, прежде всего Великобритании, прекратится. Это, в частности, подтверждено двусторонними контактами, подписанными гарантиями безопасности.

Зеленский уточнил, что вооружение, которое имеют ВСУ, состоит на 40 процентов из внутреннего производства и по 30 процентов из помощи от США и ЕС.

Напомним, что Госдеп США на 90 дней заморозил финансирование иностранной помощи. В частности, в Украине прекратили работу проекты USAID.

В Киеве убеждают, что это не повлияет на поставки вооружения из США в Украину