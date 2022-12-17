Точный удар и 250 килограммов взрывчатки, – Жданов оценил особое вооружение, которое предоставят США

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в войне против России. Недавно стало известно, что Америка планирует направить нашим воинам комплекты разумных бомб.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он утверждает, что комплект JDAM сделает любую авиацену бомбу "умной", передает 24 канал.

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Как работает JDAM

Жданов сообщил, что бомбы, оборудованные такими комплектами, как правило, сбрасываются с самолетов. Точность попадания, по словам эксперта, зависит только от навыков пилота.

На любую бомбу, начиная от 100 килограммов, одевается комплект сопротивления, на середину – крылья, а на хвост – руль, где находится пункт управления,

– объяснил эксперт.

Более того, этот пункт оснащен системой GPS. Благодаря наличию крыльев и руля бомба может планировать свой полет в воздухе, а благодаря GPS – точно попадать в заданные координаты.

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Следует добавить, что дальность бомбы, оснащенной JDAM, может достигать 300 километров. Вес такой умной бомбы – около 200 кг.

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