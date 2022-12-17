Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він стверджує, що комплект JDAM зробить будь-яку авіаціну бомбу "розумною", передає 24 канал.

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Як працює JDAM

Жданов повідомив, що бомби, обладнані такими комплектами, як правило, скидають з літаків. Точність попадання, за словами експерта, залежить лише від навичок пілота.

На будь-яку бомбу, починаючи від 100 кілограмів, одягається комплект опирання, на середину – крила, а на хвіст – кермо, де знаходиться пункт управління,

– пояснив експерт.

Ба більше, цей пункт оснащений системою GPS. Завдяки наявності крил і керма бомба може планувати свій політ в повітрі, а завдяки GPS – точно попадати в задані координати.

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Варто додати, що дальність бомби, оснащеної JDAM, може досягати 300 кілометрів. Вага такої розумної бомби – близько 200 кілограмів.

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