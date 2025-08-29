Россия активно комплектует войско контрактниками: для чего это нужно
- Российская армия пытается увеличить набор контрактников, в частности переманивая срочников и привлекая иностранных граждан.
- Российское военное руководство планирует чаще применять штурмовые группы для наступательных действий в Украине.
Российская армия сталкивается с проблемами на фронте и вынуждена набирать срочников и иностранных граждан. Военное руководство врага хочет увеличить количество контрактников.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на директора Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
Смотрите также Путин может потерять экспорт нефти и деньги: стратег по энергетике назвал 3 точки, куда надо бить
Зачем россияне набирают контрактников в армию?
Российское военное руководство делает все возможное, чтобы срочники переходили на контракты. Изменения в ведении войны касаются также тактики боя: оккупанты больше используют мотоциклы, багги и другой транспорт вместо бронетехники.
О том, что солдат на контрактную службу будут набирать больше, заявил российский министр обороны Андрей Белоусов, передают российские СМИ. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что уже за первое полугодие 2025 года 210 тысяч россиян присоединились к армии, подписав соответствующий контракт.
Для врага комплектование войска сейчас является ключевым вопросом для обеспечения наступательных действий в Украине.
Андрей Коваленко в свою очередь отметил, что россияне теряют людей из-за постоянных атак дронами, поэтому 5 или 15-километровую зону им легче пройти именно на таком транспорте.
Но дронов сейчас хватает и для того, чтобы жечь таких скутеристов,
– отметил руководитель ЦПД.
Коваленко также прокомментировал заявления российского министра обороны и отметил, что набор в армию свидетельствует, что россияне будут чаще применять штурмовые группы. Подобные группировки уже воюют на Востоке Украины, против них успешно действуют наши защитники.
В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что российские оккупанты всеми своими действиями показывает, что завершать войну они не планируют.
Что известно о действиях против оккупантов на фронте?
Силы обороны Украины приняли участие в 191 боевом столкновении за сутки. Сейчас тяжелее всего противодействовать оккупантам на Покровском и Лиманском направлениях.
Недавно украинские защитники остановили попытку прорыва российских захватчиков в Донецкой области. Россияне пытались вести штурм у границ Днепропетровской области, однако защитники им помешали. Более того, бойцы РДК еще и взяли в плен 16 захватчиков.
В пятницу, 22 августа, российский диктатор Владимир Путин пожаловался на ситуацию на фронте, отметив, что потери среди личного состава армии Кремля растут, а вооружение становится неэффективным. Путин отметил, что сейчас гибель военных является "самым болезненным вопросом", к которому "не хочется постоянно возвращаться".